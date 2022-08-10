Не указ: омичи портят знаки о запрете купания

У омичей все просто - если стоит знак, а купаться хочется - знак сносят, вроде бы, его и не было, и купаться можно! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Омска сообщила о том, что рейды вдоль Иртыша продолжаются. В этом году в омских водоемах утонуло свыше двух десятков человек, особенной опасности подвержены дети и подростки. Отсюда - особый присмотр. При этом сейчас в городе сотрудники мэрии насчитали 89 мест, не оборудованных и не предназначенных для купания. Здесь, как правило, установлены соответствующие знаки, ограничивающие водные процедуры. Но омичам они - не указ. Жители города все также ныряют на свой страх и риск, а знаки попросту ломают.

- Знаки устанавливаются для того, чтобы предупредить вас и ваших детей, может, посмотрев на такой знак, кто-то передумает нырять, и это спасет чью-то жизнь, - пояснил начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска Артем Широкорад.

Но все равно, по итогам рейда, специалисты снова не досчитались нескольких знаков. Они, конечно, будут восстановлены. Но эти средства могли пойти на другие цели, если бы прежние знаки остались целы.

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