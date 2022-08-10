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Происшествия10 августа 2022 5:00

В Омске врач-онколог похитила противоопухолевых лекарств на 1,3 миллиона рублей

54-летнего медика приговорили к условному сроку и выплате огромного штрафа за совершенное преступление
Наталья ВИРКУНЕН
Женщина предъявила липовые документы, где была зафиксирована выдача лекарств больным.

Женщина предъявила липовые документы, где была зафиксирована выдача лекарств больным.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Омске вынесли приговор 54-летней женщине - врачу «Клинического онкологического диспансера». Врач, воспользовавшись своим положением, похитила у медицинского учреждения, в котором работала, противоопухолевых препаратов на сумму 1,3 миллиона рублей. При этом в медучреждение предоставила фальшивые документы о выдаче столь нужного лекарства пациентам.

- В суде установлено, что фигурантка дела совершила преступление в мае 2020 – январе 2021 года, похитила 9 упаковок лекарства, - сообщили в прокуратуре региона.

В ходе проведения расследования и судебного разбирательства вину врач так и не признала. Несмотря на это, суд вынес приговор об условном сроке на три года. Женщину также оштрафовали на 900 тысяч рублей.

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