Добровольцами на Донбасс поехали около 100 омичей

Из Омской области в ЛДНР сегодня отправились первые добровольцы в составе именных рот «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Торжественная отправка прошла на территории Омской крепости. Среди добровольцев - специалисты по ремонту техники, снабженцы, кладовщики и средний медицинский персонал. Все они подписали контракт с минобороны России и прошли необходимый отбор.

- Любые военные столкновения — это не только война с оружием. Чтобы солдат выполнял боевую задачу, он должен быть здоров, накормлен, он должен быть обеспечен всем. И сейчас в Луганской и Донецкой республиках как раз ждут таких специалистов, как вы. Вы можете чинить технику, лечить людей, обеспечивать системы снабжения. Сегодня вся Россия помогает Донбассу. И сибиряки в трудную для нашей страны минуту никогда не остаются в стороне. Все надеются на вас, вы - патриоты. Спасибо вам за это. Желаю каждому из вас вернуться к своим семьям и детям, - пояснил глава региона.

Всего в составе батальонов Омской областибыли направлены 88 человек. В течение 10-20 дней им предстоит вспомнить все необходимое для прохождения службы по контракту. Далее они будут направлены на территорию Донецкой и Луганской народных республик для обеспечения деятельности вооруженных сил РФ.

Наиболее востребованы вакансии роты «Омь», где требуется 11 врачей. Бригада омских медиков уже побывала в Луганске, где оказывала помощь пострадавшим. 17 пациентов привезли на лечение и реабилитацию в Омск.

- «Единая Россия» уже несколько месяцев является главным гуманитарным коридором для оказания помощи всем тем, кто в ней нуждается, - нашим славянам-братьям на Донбассе. Тысячи грузовиков, огромное количество людей, военнослужащих, специалистов медицинского профиля направляются и работают там под нашими флагами. Наш город Омск – необычный город. Город, который в традициях взаимопомощи в годы Великой Отечественной Войны действительно принял и заводы, и эвакуационные госпитали, оказал тогда огромную помощь фронту, всей стране, и продолжает оказывать её всем тем, кто нуждается в ней сегодня. Мы были там с докторами, и я вам скажу честно, - там очень нуждаются в помощи, - присоединился с речью главврач КМХЦ региона Вадим Бережной.

По решению губернатора, добровольцам единовременно выплачивают 100 тысяч рублей. Деньги вносятся на депозитный счет, с которого их может снять через три месяца либо сам контрактник, либо его доверенное лицо. Участнику спецоперации присваивают статус ветерана боевых действий, что позволяет получать ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32%, налоговые льготы на транспорт, имущество и землю, скидку в 50% при оплате коммунальных платежей, бесплатный проезд и продленный отпуск. Традиционно предоставляют путевки для реабилитации и отдыха, лечение в учреждениях Минобороны РФ и поступление для детей военнослужащего в вузы на бюджетные места.

За подробной информацией можно обращаться по короткому номеру телефона «122» или в пункт отбора по адресу улица 8-я Марьяновская, 1 А.