Губернатор Бурков оценил выполнение всех государственных программ в Октябрьском округе Омска

Совместно с мэром города глава региона Александр Бурков проконтролировал благоустройство и ремонт социальных объектов Октябрьского округа Омска. Совместно с мэром Шелестом губернатор объехал территорию муниципального округа и посетил объекты социальной инфраструктуры. Первым на очереди был Омский музыкально-педагогический колледж.

Депутат по округу от Омского городского Совета, председатель комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина рассказала, что колледж ведет подготовку по десяти специальностям в области образования, культуры и искусства.

- Педсостав насчитывает 164 человека. Преподаватели - действующие специалисты в профессиональных сферах. Среди них 5 кандидатов наук, 2 заслуженных и 13 почетных работников образования области, 2 заслуженных работника культуры, заслуженный артист РФ, - отметила Светлана Студеникина.

В прошлом учебном году общая численность студентов составила 1,1 тысяч человек, из них 94 % обучается по очной форме обучения. В настоящее время, как и в любом другом образовательном учреждении, идет подготовка к 1 сентября.

- Колледж — это многоуровневая, развивающая и развивающаяся модель, которая призвана на самом высоком уровне удовлетворять запросы нашей молодёжи. Колледж развивается в художественно эстетическом направлении - оно важно для становления духовно-нравственной культуры, обычаев, традиций российского народа. Мы делаем всё, чтобы воспитательный процесс был связан с процессом образовательным, - рассказала директор колледжа.

Гостей провели по зданию, ознакомили с работами студентов и выпускников, показали обновленный театральный зал. На ремонт помещения было направлено 600 тысяч рублей, часть из которых – внебюджетные.

- Этот зал для воспитания актерского искусства, хореографии, сценического мастерства, подготовки режиссеров детских театральных коллективов. Он необходим. Его ремонтировали по проекту наших же студентов, выпускников-дизайнеров 4 курса. Выполнен в стиле шекспировского театра, - сообщила директор Омского музыкально-педагогического колледжа Светлана Студеникина.

В завершении поездки глава региона проинспектировал ход благоустройства территории многоквартирных домов 7, 9 по улице 75-й Гвардейской бригады, 17 по улице 50 лет ВЛКСМ и общественной микротерритории. Работы ведутся по программе«Формирование комфортной городской среды». По заказу УК ООО «Уют», работы выполняет ООО «СПК «Дорстрой». Стоимость работ - более 5,45 млн рублей. Сейчас идет замена бортовых камней, ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров.

Также подрядчик по нацпроекту «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» выполняет ремонт участков дорожно-транспортной сети по улице Будеркина, 50 лет ВЛКСМ, Романенко, 75 Гвардейской бригады и улице Петра Осминина. Общая сумма работ превышает 158,4 млн рублей, из них 141,02 млн рублей были выделены из областного бюджета, 17,43 млн рублей – доля софинансирования муниципалитета.

Рядом, территорию у дома №9 по улице 75 Гвардейской бригады занимается подрядная организация ООО «Ремспецмаш». Здесь заменят асфальт, которым уложены тропинки, установят спортивное и игровое оборудования, установят скамей, урн на площади 8500 квадратных метрах. За благоустройство микротерритории в 2021 году проголосовали жители округа.

- За исполнением программ по решению проблем территорий идет не только муниципальный, но и региональный контроль. Омичи видят, что губернатор лично проверяет выполнение обещаний перед жителями города. Можно с уверенностью сказать, что при таком подходе Омск со временем станет примером благоустройства и гармоничности развития современных городов, - сказал Антон Ремнев. депутат Омского городского Совета Антон Ремнев.

- В ходе объездов я смотрю как на местах реализуются нацпроекты, областные и муниципальные программы. Но прежде всего мне важно понимать, как сами люди участвуют в этих проектах. Депутат — связующее звено с исполнительной властью, и, в какой-то мере, он же — контролирующий орган при проведении ремонтов и благоустройства, — отметил глава региона Александр Бурков. — В каждом районе своя потребность: где-то освещение, где-то — дороги. Например, в Чкаловском посёлке по инициативе жителей и депутата Антона Ремнёва мы заложили средства на кольцевую дорогу на следующий год, и этот ремонт будет произведён, уже определён подрядчик. Не тот хороший депутат, который хочет помогать людям, а тот, кто помогает и выполняет свои обязательства.