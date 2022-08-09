Фото: группа во Вконтакте «Зa кoлючкoй • Oмcк»

Нешуточный накал борьбы разыгрался на соревнованиях в лечебно-исправительном учреждении №10. Для осужденных были впервые устроены соревнования по танковому биатлону.

- Идея провести данные соревнования появилась после восстановления осужденным Николаем Х., в рамках кружковой работы двух моделей танков на радиоуправлении, - поясняет «Зa кoлючкoй. Oмcк» во Вконтакте.

Все происходило в культурно-досуговом центре учреждения. Участниками была построена специальная трасса и заготовлены танки на радиоуправлении.

- А дальше все как в настоящих армейских играх и настоящем биатлоне, у каждого по пять выстрелов и за каждый промах штрафной круг, - рассказывают организаторы.

Фото: группа во Вконтакте «Зa кoлючкoй • Oмcк»

Единственное сожаление – не было возможности повторить стрельбу по воздушным целям и заряжение оружия. Но 30 участников конкурса, наверняка, не унывают. Их досуг и уникальные виды работ, которые внедряются в местах не столь отдаленных, скоро смогут поконкурировать с развлечениями омичей, находящихся по эту сторону забора.