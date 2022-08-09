Жертвы майских пожаров: мать-одиночка с двумя детьми высудила у омских чиновников право жилье

Семья уже три месяца скитается по родственникам и надеется на собственное жилье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только после обращения в прокуратуру жительница деревни Барсуковка Любинского района смогла отстоять свои права на новое жилье. Мать-одиночка с двумя детьми осталась без крова 6 мая 2022 года, когда в Омской области из-за сильного ветра и неконтролируемого огня сгорело несколько поселений.

Все это время омичка с 9-летней и 13-летней дочерьми живут у родственников. Власти отказывались ставить семью в очередь на необходимые квадратные метры якобы потому, что девочки не имели доли в сгоревшем доме. Но прокуратура посчитала иначе.

- Дети являются наследниками умершего отца, о чем имеется свидетельство о праве на наследство по 1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, с рождения постоянно проживали в указанном доме, имели регистрацию по месту жительства, - уточнили в ведомстве.

Семье через суд удалось отстоять свои права, и теперь они занесены в список на получение жилья из-за пожаров.