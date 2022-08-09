Омичка подала в МФЦ ложное свидетельство о рождении и получила льготы и маткапитал

Теперь за махинации женщина может сесть в тюрьму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

45-летняя жительница Калачинска попалась на махинациях с льготными выплатами и материнским капиталом. Теперь расследованием преступления занимается полиция вместе с прокуратурой.

Все произошло летом прошлого года, когда омчика принесла в МФЦ свидетельство о рождении ребенка. Она оформила материнский капитал, а также единовременное пособие при рождении ребенка, пособие матери-одиночки и ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка.

- По результатам обращения было принято решение о назначении и выплате указанных пособий, - напомнили в прокуратуре.

Но в ходе прокурорской проверки выяснилось, что никакого ребенка у женщины нет, а деньги начислялись зазря. Теперь материалы дела направлены в следственные органы.