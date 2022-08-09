Нейросеть создала клип на песню омского музыканта Егора Летова «Все идет по плану»

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

Алгоритмы интеллектуальной системы - нейросети Midjourney - нарисовали клип на песню омского музыканта Егора Летова «Все идет по плану». Ролик был размещен пользователем видеохостинга YouTube BaDaBoomS.

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

Отметим, что Midjourney - это нейросеть, которая творит необычные арты при помощи заданного описания от пользователя. То, что хочет «сотворить» пользователь, нужно просто на английском языке прописать словами в отведенных для этого строчках. И вуа-ля: картинка готова! Дальше уже пользователь может улучшать визуал при помощи дополнительных команд.

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

- Хороший клип, душевный, прям очень близко к сути, - такой комментарий оставил один из подписчиков канала.

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

Хотя по большому счету мнения пользователей в комментариях разделились на два лагеря.

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

Одни увидели в постакалиптическом клипе «очень душевный ролик, который близок к сути композиции». Другие называют его «отборной страшной жутью» и «хтонью».

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

На картинках - разрушенные здания, вожди и люди с размытыми и искаженными лицами. Все картины объединяет яркий цвет и совмещение различных образов.

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

Отметим, Егор Летов - известный российский музыкант и основатель группы «Гражданская оборона». Его называют ключевой фигурой сибирского андеграунда в музыке и искусстве и одним из наиболее влиятельных музыкантов в панк-движении.

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

Рок-музыкант скончался в 2008 году от дыхательной недостаточности, которая развилась из-за злоупотребления спиртным. Автору легендарной песни «Все идет по плану» было 43 года.

Фото: YouTube.com/BaDaBoomS.

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