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Общество9 августа 2022 5:55

«Газпром межрегионгаз Омск» установил терминалы для платежей за газ без комиссии

«Газпром межрегионгаз Омск» установил платежные терминалы на семи территориальных участках по обслуживанию абонентов в Омске и Омской области.

При помощи контрольно-кассовых терминалов потребители газа могут без комиссии оплатить услугу газоснабжения, повторную установку номерной пломбы на газовый счетчик, погасить судебные расходы, внести плату за отключение и повторное подключение к газовой сети. Через терминалы возможен безналичный расчет банковской картой.

- Период тестирования платежных терминалов завершен. В настоящее время принимаются платежи за газ и сопутствующие услуги без комиссии. Кроме того, контролеры-кассиры городских территориальных участков используют мобильные платежные терминалы во время выездной работы с абонентами, – рассказала начальник отдела по работе с социально-значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

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