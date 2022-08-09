Школе №40 в Октябрьском округе Омска предложили присвоить имя Ивана Панфилова

9 августа губернатор Омской области Александр Бурков находится с рабочим объездом в Октябрьском округе. Глава региона контролирует исполнение нацпроектов, в рамках которых ведется благоустройство территорий и ремонт дорог и социальных учреждений.

Сегодня работы продолжаются в сквере имени генерал-майора Ивана Панфилова. Здесь подрядчик исполняет контракт в рамках федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». За благоустройство этой территории проголосовали сами жители, и уже совсем скоро они смогут прогуляться по обновленной территории, ремонт которой разделен на два года.

- В следующем году уже будет функциональность добавлена, здесь спортивная площадка будет обустроена и гостевая парковка. Скамейки, урны, также деревья высаживаются - порядка 50 деревьев и 145 кустарников, - пояснил депутат Омского городского Совета Максим Концедалов.

Как отметил народный избранник, жители сами контролируют ход работ. Где-то подсказывают и просят внести изменения. Эта зеленая зона Октябрьского округа занимает 13 тысяч квадратных метров. По просьбе омичей здесь будет сохранена аллейность и появится много скамеек.

Работы охватят и территорию вблизи мемориала «Героям-панфиловцам. По проекту запланирован парапет отделанный красным гранитом, на горизонтальной поверхности мемориальной зоны. Чтобы сохранить деревья, запроектировано смещение зоны у памятника героям обороны Москвы вглубь сквера.

По словам подрядчика, готовность объекта составляет около 70%. Работы должны быть завершены к 1 сентября, однако строители готовы завершить работы на 5 дней раньше.

- Учитывая, что этот парк имени Героя Советского Союза Генерала Панфилова имеет патриотическое значение, данный сквер будет полностью благоустроен надлежащим образом. Здесь будет освещение — под освещение уже подготовлены основания для столбов и плафонов освещения, соответствующий щит. Концепция благоустройства этого сквера предполагает круглогодичный отдых жителей района, - отметил директор ООО «Завгор» Анатолий Гарганенко.

Депутат Омского городского Совета Максим Концедалов отмечает важность обновления территории сквера, который носит имя героя Великой Отечественной войны.

- Сами жители микрорайона выбрали эту территорию для обновления. Важно, что теперь на мемориале будет нанесен текст исторической справки о подвиге 28-ми воинов Красной армии из состава группы истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, которой руководил Иван Васильевич Панфилов. Это необходимо для патриотического воспитания молодежи. Сопротивление частей 316-й стрелковой дивизии наступлению вермахта на волоколамском направлении - подвиг. Солдаты Панфилова стояли насмерть против превосходящих сил противника, удерживая позиции. Их имена омские школьники должны знать, - сказал парламентарий.

Депутат также передал главе региона инициативу местных жителей, которые хотели бы присвоить школе №40 имя Ивана Панфилова. Александр Бурков эту идею поддержал.

- Предложение нужно внести в администрацию - действительно достойное предложение о сохранении памяти. Тем более, столько людей под его командованием - наших омичей почти две сотни воевали, - сказал Александр Бурков.

Напомним, в 2018 гоуд по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» было проведено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 4А по улице Бульварной, который находится рядом со сквером. Тогда же в рамках реализации комплексной программы Омской области «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано дорожное полотно по этой улице. А два года назад по этому же проекту обновлена дорога по улице Панфилова.