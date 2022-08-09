Омское Минприроды: Причина смога в Омске – пожары в Ханты-Мансийске

Режим НМУ устанавливался в ночь с 8 на 9 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшее воскресенье расстилающаяся белая пелена окутала большую часть Омска. Причиной тому могли быть тлеющие торфяники в Тюкалинском районе, но, по оценкам местных специалистов из минприроды, во всем виноваты пожары в Югре.

- Источниками РМ 2,5 могут быть продукты горения, не исключено, что причина загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения возникла вследствие возгорания лесных участков и сухой травянистой растительности в Ханты-Мансийской области, а также сложившихся неблагоприятных метеорологических условий, - сообщили в региональном минприроды.

Вся информация о загрязнении воздуха была передана в контрольно-надзорные органы для проверки. Напомним, что на минувших выходных в Омске устанавливался режим НМУ.