Спустя 8 лет в Омске после грабежей и вымогательств осудят выходца из Таджикистана

За три эпизода мужчина может заработать больше 6 лет тюремного срока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила о том, что ранее пойманный опасный преступник, вернувшийся в Омскую область после совершения в 2013-2014 годах ряда тяжких преступлений, вскоре пойдет под суд. Как пояснили полицейские, 39-летний уроженец Таджикистана вместе со сколоченной им бандой нападал на семьи знакомых ему предпринимателей и бизнесменов, людей душили, жестоко избивали, вымогая деньги. Не спасала жертв даже принадлежность к одной национальности с преступником, не менее жестоко, чем с мужчинами, обходились с детьми и женщинами.

- Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего участника банды, который в 2017 году скрылся от правосудия и находился в федеральном розыске. Мужчина обвиняется в совершении 5 преступлений, жертвами которых стали его земляки – выходцы из Республики Таджикистан. Ранее суд уже приговорил к длительным срокам заключения двоих участников этой же банды, - сообщили в пресс-службе полиции.

Чтобы так жестоко не могли поступить другие, он организовал для жертв еще и свое «покровительство» за отдельную плату. Отказаться, конечно, не представлялось возможным. Бандита задержали декабре 2021 года сразу по возвращении в регион. Общая сумма ущерба составила прочти 600 тысяч рублей. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом за бандитизм.

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