Пустые магазины: в Омских торговых центрах простаивает рекордное число пустых площадей

Объявления по аренде давно стали частью городского пейзажа в Омске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам июля российские аналитики составили рейтинг по количеству съехавших арендаторов из торговых центров. Неутешительно, но лидировал Омск. Согласно данным группы компаний «GGroup - управление активами», за второй квартал в городе прирост освободившихся торговых площадей составил +40,74%. При этом по стране показатель составляет +6,6%.

- Омск оказался лидером среди российских городов по объему освободившихся помещений в торговых центрах за второй квартал года, - сообщает источник.

Сами покупатели тоже заметили негативную тенденцию: почти в каждом крупном торговом комплексе обязательно найдется от одного до нескольких пустующих магазинов. Разумеется, уход коммерсантов связан с падением спроса и платежеспособностью покупателей, а также безвозвратным уходом с рынка некоторых европейских брендов.

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