Руководителю омского частного пансионата для пожилых грозит уголовный срок

Фото: сайт пансионата.

В минувшие выходные следственный комитет РФ по Омской области сообщил, что директора частного пансионата для пожилых людей «Гармония-2» собираются привлечь к уголовной ответственности. Пока уголовное дело не завели, но в ходе проверки следователи комитета установили, что в пансионате были грубые нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности. Разумеется, это негативно сказывалось на качестве жизни тех, кто нуждается в особой заботе. А вообще, по версии следователей, все могло закончиться еще хуже.

- Подозреваемый, осуществляющий деятельность по оказанию услуг по проживанию, питанию, уходу в пансионате для пожилых людей и инвалидов, расположенном в селе Лукьяновка, допустил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности. Допущенные нарушения при оказании социальных услуг создают угрозу жизни и здоровью проживающих в пансионате лиц, – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Сейчас проводятся различные следственные мероприятия и допросы свидетелей.