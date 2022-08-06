«Тайны Оби и легенды Иртыша»: от Пушкина с головой Ленина в Омске до барнаульского Кашпировского начала XX-го века

Фото: газета «Тарское Прииртышье».

Омский писатель и историк Александр Тихонов совместно с новосибирским краеведом и писателем Игорем Мараниным в рамках проекта, посвященного 200-летию региона, презентовали книгу «Тайны Оби и легенды Иртыша».

Эта книга представляет собой уникальное литературное произведение, в котором его авторы поставили перед собой задачу рассказать о легендах, мифах и занимательных исторических событиях городов и сел, расположенных в бассейне двух сибирских рек – Оби и Иртыша. В ней тесно переплетаются прошлое и настоящее, тем самым предоставляя читателям возможность отправиться в настоящее путешествие сквозь эпохи.

Книга, где борются между собой не только авторы, но «читатели»

Главная особенность книги – ее жанр, который авторы определили как «книга-баттл».

Как объяснил Александров Тихонов, основная идея такого формата заключается в том, что один из авторов предлагает спорную, часто абсурдную мысль, которую они вместе начинают раскручивать, в процессе чего каждый приводит со своей стороны различные доводы в противовес оппоненту. Например, что Обь впадает в Иртыш, а не наоборот. Таким образом, на протяжении всей книги авторы спорят – и в конце они приходят к выводу, что каждая река и населенный пункт, который на них расположен, по-своему интересны.

Фото: новосибирское издательство «Свиньин и сыновья».

Еще одна интересная особенность книги: она выстроена в виде дневника путешественника, но в современном исполнении – в формате трэвел-блога. Соответственно, по задумке авторов каждая часть произведения является отдельной записью, постом в блоге.

Ни один блог в интернете нельзя представить без секции с комментариями, куда периодически «приходят» совершенно разные читатели, среди которых обязательно есть те, кто соглашается автором и всячески его поддерживает, и те, кто не согласны с ним по тому или иному вопросу и хотят поспорить, связи с этим Александр Тихонов и Игорь Маранин решили добавить в книгу несколько персонажей-комментаторов, постоянно появляющихся под «постами».

Через их уста авторы смогли выразить сразу несколько позиций по каждой из довольно дискуссионных тем, которые и в реальности могли бы вызвать ожесточенные споры в комментариях. Так, один из выдуманных комментаторов с ником Вика из Пединститута под подобным сложным «постом» о предотвращенном в мае 1911 года террористическом акте в Барнауле вовсе просит закрыть комментарии.

Пушкин с головой Ленина и барнаульский Кашпировский начала XX-го века

Книга делится на две больших части: если в первой части омский писатель и историк Александр Тихонов рассказывает о интересных исторических событиях, мифах и легендах городов и деревень, расположенных в бассейне Иртыша и его притоков, то его соавтор – новосибирский писатель и краевед Игорь Маранин – рассказывает то же самое о населенных пунктах, находящихся в бассейне Оби, а также ее притоков.

В главе об Омске под названием «Черточки и трещинки», вошедшей в первую часть, Александр Тихонов рассказывает городскую байку о памятнике Пушкину. В феврале 1937 году в центре города была размещена гранитная плита, текст на которой гласил, что на этом месте был заложен памятник великому русскому поэту Пушкину. Однако вскоре там вместо него был установлен памятник Ленину. В связи с этим появилась байка, согласно которой уже у готовой скульптуры поэта отпили голову, а на ее место водрузили голову вождя революции.

Во второй части книги новосибирский историк и краевед Игорь Маранин уделил особое внимание прошлому.

- Моя часть написана так, будто человек путешествует по прошлому и узнает, как можно было ездить по Сибирскому тракту, как плавали на пароходах, даже где лечили от алкоголизма в то время, – говорит Игорь Маранин.

В частности, в главе, посвященной Барнаулу, краевед рассказывает историю гипнотизера Льва Оноре, занимавшегося в начале XX-го века лечением алкоголизма и других болезней. Он опередил таких «целителей», как Кашпировский и Чумак, появившихся в период распада Советского Союза, придумав чудодейственные визитки, на которых он оставлял свою подпись и заряжал ее энергией. Такие записки в конвертах доктор Оноре вручал своим выздоровевшим пациентам с предписанием в случае рецидива достать ее и прочитать написанное вслух.

Где приобрести книгу?

Пока книгу Александра Тихонова и Игоря Маранина можно приобрести только в книжных магазинах Новосибирска, на сайте издательства «Свиньин и сыновья» и других интернет-площадках. Однако, по словам Александра Тихонова, на данный момент ведутся переговоры с омскими торговыми сетями, и вполне возможно до конца года книга «Тайны Оби и легенды Иртыша» появится на полках магазинов.

Текст статьи подготовлен автором Дмитрием ПОНУРОВСКИМ.

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