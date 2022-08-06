Константин Подбельский: в 2023 году трасса Международного сибирского марафона пройдет по Левобережью

Фото: Telegram-канал «Я в шоке. Омск».

Директор Сибирского международного марафона в Омске Константин Подбельский сообщил о том, что в следующем году бегунов ждет принципиально новая трасса. Из года в год руководство и так меняет дороги, по которым бегут марафонцы и любители, но трассы всегда проходят через исторический центр Омска. В 2023 году впервые в истории грандиозного спортивного события будет проработана принципиально новая трасса, которая пройдет через Левобережье.

- Это будет абсолютно новая трасса. По ней мы не бегали ни разу, - рассказал директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский. Он добавил, что старт и финиш забега будут в необычном месте.

В этом году спортсмены стартовали и финишировали на Соборной площади. Бегали традиционно по улице Ленина, Иртышской набережной, Броз Тито, Ивана Алексеева и Набережной Тухачевского. Сообщить маршрут новой трассы обещали позднее.

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