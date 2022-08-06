В Омской области коронавирус снова набирает обороты?

Омичам советуют привиться, если срок подошел. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омские медики и оперштаб по борьбе с коронавирусом бьют в набат: коронавирус в регионе набирает обороты. Заболеваемость растет. Пока еще не пугающими темпами, но есть все основания говорить о том, что вирус может снова разгуляться во всю мощь.

- Уровень коллективного иммунитета в омском регионе не превышает 7,7%, - сообщили в Роспотребнадзоре по Омской области.

И тут же врачи новой статистикой подтвердили опасения. Всего за предыдущие сутки в области выявили 146 случаев подтвержденного коронавируса. Эта цифра пока не превышает данные за последние несколько дней. Но вот госпитализировали 30 человек, что значительно выше, чем в предыдущие летние дни. Один человек за эти сутки скончался.

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