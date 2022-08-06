Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2022 15:20

В Омской области коронавирус снова набирает обороты?

30 человек за сутки попали в стационар, а коллективный иммунитет упал до нескольких процентов
Наталья ВИРКУНЕН
Омичам советуют привиться, если срок подошел.

Омичам советуют привиться, если срок подошел.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Омские медики и оперштаб по борьбе с коронавирусом бьют в набат: коронавирус в регионе набирает обороты. Заболеваемость растет. Пока еще не пугающими темпами, но есть все основания говорить о том, что вирус может снова разгуляться во всю мощь.

- Уровень коллективного иммунитета в омском регионе не превышает 7,7%, - сообщили в Роспотребнадзоре по Омской области.

И тут же врачи новой статистикой подтвердили опасения. Всего за предыдущие сутки в области выявили 146 случаев подтвержденного коронавируса. Эта цифра пока не превышает данные за последние несколько дней. Но вот госпитализировали 30 человек, что значительно выше, чем в предыдущие летние дни. Один человек за эти сутки скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Расслабляться рано: Очереди за вакциной от коронавируса в омских поликлиниках упали в семь раз

Медики обеспокоены, что за день прививку ставили 700 человек, сейчас - только 100 (подробнее...)

КАРТИНА ДНЯ