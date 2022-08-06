Омские единороссы стали участниками Сибирского международного марафона

В 8.30 утра на Соборной площади города Омска был дан старт традиционному спортивному забегу SIM-2022. Марафон, который на протяжении 30 лет сбирает спортсменов и любителей бега со всего мира, в этом году принял 4,3 тысячи участников. Среди них были члены партии «Единая Россия».

Единороссы преодолели самую массовую дистанцию в 3 км, на не было зарегистрировано 2,7 тысячи человек.

Секретарь омского городского отделения партии «Единая Россия», мэр Омска Сергей Шелест поздравил всех присутствующих с Днем города, пожелав легкого забега. Градоначальник напомнил статусность мероприятия, подчеркнув ежегодное увеличение количества участников.

От имени губернатора Омской области поздравила заместитель председателя регионального правительства Татьяна Дернова. Она пожелала, чтобы этот день традиционно стал одним из самых ярких в году.

- Главное - желание двигаться только вперед и быть здоровым! Любите спорт! Занимайтесь бегом! Бег всегда заряжает бодростью и оптимизмом, - уверен участник марафона Таймас Абдуалинов.

В забеге приняли участие именитые российские спортсмены - действующий чемпион России, шестикратный чемпион страны по горному бегу Руслан Хорошилов, а также Иван Кузнецов, Алексей Трошкин, Кирилл Недосеков, Ильдар Миншин. Женскую элиту представляют Марина Ковалёва, Ольга Дедова, Оксана Акименкова.

В этом году география участников обширная, большинство гостей приехало на омский марафон из соседнего Казахстана – 46 человек. Также по одному участнику зарегистрировалось из Великобритании, Ганы, Италии, Индии, Ирландии, Сербии, Узбекистана и ДНР.