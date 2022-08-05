В Омске пенсионер зарезал жену на глазах 10-летнего внука и попытался убить себя

Фото с места преступления, СУ СКР по Омской области

В Омске произошло кровавое убийство пожилой женщины. 62-летнюю омичку лишил жизни собственный муж на глазах маленького ребенка.

Все произошло около 5 часов утра 5 августа на улице Луначарского в Старом Кировске. 10-летний мальчик пытался остановить ссору между дедушкой и бабушкой, но в силу возраста противостоять взрослым ему не удалось.

Разъяренный 66-летний мужчина изрезал ножом супругу, а потом попытался убить себя. В это время школьник побежал за помощью к соседям.

- О происшествии прохожим сообщил его внук, который выбежал на улицу за помощью. На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции и следователи, - уточняют в управлении Следственного комитета по Омской области.

С места преступления изъят нож, а также другие предметы со следами крови. Инцидент отрабатывают следователи, опрашивая соседей и выясняя причины конфликта.

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