Омский художник подарил городу граффити в честь 200-летия региона

4 августа в День железнодорожника у здания вокзала «Омск-Пригород» художник-граффитист Андрей Северский завершил работу над проектом, посвящённым двухвековому юбилею региона.

На площади 200 квадратных метров художник изобразил 11 главных достопримечательностей Омска и Омской области: Музыкальный театр, Драмтеатр, музей «Либеров-центр», Любинский проспект, Успенский собор, Тарские ворота, фонтан в сквере Дзержинского, Северный драмтеатр в Таре, музей-заповедник «Старина Сибирская». Гости, впервые прибывшие в Омск, только сойдя с поезда, могут отметить для себя на стене те места, которые бы хотели увидеть своими глазами.

- Также в день открытия на перроне первого пути с 12.00 до 15.00 будет работать выставка «Край родной, люблю тебя», на которой будут представлены работы воспитанников Художественной студии для детей и молодёжи Государственного областного художественного музея «Либеров-центр». В это же время пройдёт мастер-класс в технике сухой пастели, который проведут для всех желающих сотрудники музея, - сообщили в пресс-службе «Либеров-центра».

Отметим, что граффити было нанесено на бетонный забор в рамках V регионального фестиваля «Омский Стрит-Арт 2022». Традиционный фестиваль организован музеем «Либеров-центр» и проводится ежегодно при поддержке министерства культуры Омской области.