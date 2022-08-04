Как правильно проверить или отменить доверенность

Институт представительства в Российской Федерации регламентируется гл. 10 ГК РФ. Под представительством понимается совершение одним лицом (которое именуется представителем) в пределах имеющихся у него полномочий гражданско-правовых сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица (именуемого представляемым или доверителем). Ст. 182 ГК РФ определяет, что представительство может быть основано на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Именно о доверенности, а, если быть точнее, о способах проверки и отмены доверенности пойдет речь в этой статье.

Формы доверенности

Доверенность - один из способов предоставить полномочия третьему лицу для осуществления сделок от своего имени. По форме различают два вида доверенности: совершенную в простой письменной форме и совершенную в нотариальной форме (удостоверенную нотариально). Стоит отметить, что несмотря на то, что законодатель разрешает передавать свои полномочия третьему лицу, закрепляя факт передачи этих полномочий буквально на любом клочке бумаги, простая письменная форма несет за собой множество рисков, в отличие от нотариальной.

Способы проверки доверенности

Доверенность, совершенную в простой письменной форме, можно проверить на специальном ресурсе ФНП reestr-dover.ru/revocations. Если доверенность не значится как отмененная, считается, что она является действующей.

Доверенность, совершенную в нотариальной форме, можно проверить на специальном ресурсе ФНП reestr-dover.ru по реквизитам, указанным в доверенности (реестровый номер, дата удостоверения, ФИО лица, удостоверившего доверенность), а также на сайте https://notariat.ru/ru-ru/qr/ с помощью QR кода, размещенного на документе.

Способы отмены доверенности

Доверенность, совершенную в простой письменной форме, можно отменить несколькими способами. С 29 декабря 2021 года отменить доверенность в простой письменной форме можно онлайн через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты. Нужно заполнить заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью.

Также отменить такой документ можно путем направления уведомления лицам, для представительства перед которыми выдана доверенность, об её отзыве доверителем либо путем публикации сведений об отмене в газете «Коммерсантъ». При этом, если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются извещенными об этом по истечении месяца со дня публикации в газете «Коммерсантъ».

Последним способом отменить такую доверенность является обращение к нотариусу. В таком случае нотариус внесет данные об отмене доверенности в ЕИС, и она перестанет действовать на следующий день.

Доверенность, совершенную в нотариальной форме, отменить можно только у нотариуса, при этом не обязательно обращаться к тому нотариусу, который удостоверял документ, это можно сделать у любого нотариуса на территории Российской Федерации. Нотариус незамедлительно вносит данные об отмене доверенности в ЕИС и со следующего дня действие доверенности прекращается.

Шимф Вильгельм, помощник нотариуса