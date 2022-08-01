В Омской области Россельхознадзор обнаружил 334 гектара конопли

Ведомство проводит выездные проверки и вычисляет факт произрастания запрещенных растений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Целая плантация запрещенного наркотического вещества была обнаружена сотрудникам регионального управления Россельхознадзора. В ходе рейдов на территории Омского и Тарского районов найдено 334 га дикорастущей конопли.

Так как уничтожение этого растения подлежит особому контролю, о выявленных случаях было заявлено в региональное управление МВД.

- Управлением Россельхознадзора по Омской области в рамках участия в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК-2022», осуществляется постоянный мониторинг фактов произрастания растений содержащих наркотические вещества, - поясняют в ведомстве.

Напомним, что в перечне растений, содержащих наркотические и психотропные вещества, включена конопля и несколько видов мака.