Зарубил и поджег: омич убил приятеля за сломанные тормоза велосипеда

Орудие преступления было обнаружено на месте происшествия. Фото: Следственный комитет Омской области

39-летний житель города Калачинска умер, отстаивая свою точку зрения. Он заступился за знакомого, который якобы сломал тормоза у велосипеда, когда поехал за горячительной добавкой. Такая защита не понравилась 32-летнему владельцу транспорта.

Мужчина считал, что виновник поломки должен ему денег, и отстаивал свои права по потери пульса оппонента.

- Во время ссоры подозреваемый нанес несколько ударов разводным ключом по голове, а также топором по шее и телу потерпевшему, после чего с целью скрыть преступление облил бензином и поджег тело, - обнародовали версию в Следственном комитете.

Придя в себя подозреваемый в убийстве раскаялся соседу. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Отметим, что цена жизни товарища стоила спорные 300 рублей.