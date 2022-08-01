Пьяный водитель «Пежо» протаранил два автомобиля и чуть не убил двух человек в центре Омска

Фото: УМВД России по Омской области.

Накануне около полуночи на Иртышской набережной произошло массовое ДТП. 32-летний водитель «Пежо» протаранил «Мазду Фамилия» и влетел в «Десятку». От удара «Мазду» откинуло на опору освещения, и автомобиль опрокинулся набок.

- В результате ДТП водитель и пассажир - юноша 2004 г.р. - автомобиля «Мазда» доставлены в медицинское учреждение, откуда после осмотра отпущены, - уточняют в Госавтоинспекции.

На омича, управлявшего автомобилем «Пежо» заведены два административных дела. Одно за нарушение ПДД, второе – за отказ от медосвидетельствования.

Фото: УМВД России по Омской области.

В жесткой аварии, которая превратила три автомобиля в груду металла, будут разбираться полицейские.