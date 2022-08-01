«Потерял ориентацию в пространстве»: пьяного омича унесло быстрым течением Иртыша

Омичей просят не купаться в состоянии алкогольного опьянения, а также на диких пляжах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре города прямо на Иртышской набережной омич подшофе решил переплыть реку. Но доплыв до середины водоема, был подхвачен течением и чуть не утонул.

На помощь пришли спасатели, правда «выловить» смельчака с помощью спецкруга на катере сотрудникам МЧС не удалось. До мужчины пришлось добираться вплавь.

- Хорошо, что нам вовремя сообщили, так как мужчина был уже совсем без сил. Не задумываясь, я прыгнул в воду. Понимал, что нужно помогать пострадавшему, иначе он в любой момент может начать тонуть, - рассказал командир отделения Вячеслав Плескач.

В управлении МЧС напоминают всем отдыхающим народную мудрость, что пьяный в воде – наполовину утопленник. И просят всех жителей и гостей города беречь себя и свою жизнь.

- Купание в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Кроме того, с целью вашей же безопасности, купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где, в случае необходимости, вы можете получить специализированную помощь спасателей, - напоминают в ведомстве.