Метр в длину: огромный огурец вырастила омичка на своей даче

Фото: Одноклассники.

Накануне жительница Омской области выложила в одну из социальных сетей фотографию, на которой показала другим омичам свой богатый урожай этого лета. Женщина пояснила, что огурец почти метр в длину вырос на ее собственном огороде.

- Огурец - гибрид китайского сортотипа - растет очень быстро, - пояснила дачница при этом.

В комментариях под выставленной фотографией омичи отметили, что таким огурцом можно накормить всю семью, причем неоднократно. Некоторые отметили, что подобные сорта вовсе не полезны. Кто-то также поделился опытом и сообщил, что китайские огурцы слишком сладкие, из-за этого их невозможно есть.