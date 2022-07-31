Опять единица! В омском Большереченском зоопарке очередное пополнение - родился козлик

Фото: стоп-кадр видео. Паблик Большереченского зоопарка ВКонтакте.

В единственном зоопарке в сельской местности в России - омском Большереченском - снова пополнение питомцев. На этот раз в козлином семействе. Видео с малышом сняли сотрудники учреждения и разместили в своем паблике.

- В Большереченском зоопарке очередное пополнение. На этот раз малыш родился в семействе козлов, - сообщают в паблике.

На кадрах видно, что малыш довольно крепко стоит на ногах, с интересом изучает окружающий мир и жует траву. Посетители умиляются от души.

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