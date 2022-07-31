Пилотажная команда «Русь» приземлилась в Омске

Фотокадр из группы «Русь« ВКонтакте, шоу в Толмачево.

29 июля в Омске приземлились расписные свысококоростные самолеты. Пять реактивных бортов Л-39 «Альбатрос» не показали шоу высшего пилотажа, а приземлились в омском аэропорту только для дозаправки.

- Омский аэропорт встретил нашу группу отлично! - тем не менее сообщают в паблике команды

На нашей земле команда провела едва больше часа, пока заливали топливо в легкие штурмовики, а затем самолеты улетели в Толмачево. Настоящее шоу ждал соседний Новосибирск. Напомним, что в этом году «Русь» отметила 35-летний юбилей с момента создания.