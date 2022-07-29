306 лет: как в Омске отпразднуют День города

Празднование Дня города будет длиться три дня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске с 5 по 7 августа жители будут отмечать День города. В этом году Омской области исполняется 200 лет, поэтому многие мероприятия приурочены к юбилейной дате. Афишу и карту мероприятий на своём официальном сайте разместила администрация города.

В первый день, 5 августа, в 09:00 утра откроется юбилейная «Флора-2022». Она пройдёт в Воскресенском и Выставочном скверах. Выставка будет открыта до 9 августа, поэтому каждый омич сможет полюбоваться на 30 разных цветочных композиций. В этот же день на улице Музейной пройдёт фестиваль «Омск – город мастеров». На нём соберутся больше ста умельцев и ремесленников со всей России.

В субботу, 6 августа, в 08:15 утра откроется Сибирский международный марафон SIM-2022. Это будет главное беговое соревнование года. Также, в этот день пройдут фестивали «Легенды родного края»(12:00), «Город семейного счастья» (12:00), «Щит Сибири» (12:00) и «Град Петров»(12:00).

На улице Ленина для омских читателей состоится поэтический проект «Литературно-музыкальная палитра города: Омск – наш общий дом». В этом же месте с 15:00 стартует фестиваль-презентация «Омские традиции вкуса»(15:00). Турнир «Самый сильный человек города Омска»(15:00) пройдёт на площади Победы.

Вечером, с 17:00 до 20:00 часов на Соборной площади для гостей выступят Алексей Гализдра и группа «Коллекция бабочек», коллектив ViVA и группа «Дискотека Авария». В 20:00 на сцене наградят победителей Сибирского международного марафона. Концерт закончится в 22:00, а после в небо запустят праздничный фейерверк.

В последний день, 7 августа, для любителей стритбола и пляжного волейбола в 11:00 откроют масштабный фестиваль «Стритбол и уличная культура». Здесь омичи смогут посоревноваться за первые места в игре среди мужских и женских команд.

В Омской крепости пройдёт фестиваль русской культуры «Душа России»(12:00), где выступят народные коллективы нашего региона. Без внимания не оставят и маленьких жителей города, детский праздник «Детство – это Я и Ты!» проведут в сквере Дзержинского в 13:00.