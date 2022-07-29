Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омская область возьмет шефство над городом Стаханов в Луганской народной республике. Губернатор Александр Бурков и глава администрации города Стаханов Сергей Жевлаков подписали соглашение о сотрудничестве.

В церемонии подписания также приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артёмов, заместитель председателя Правительства Омской области Олег Заремба, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Город Стаханов — родина стахановского движения. В советские годы он был мощным промышленным центром. На территории города расположены предприятия металлургии и обработки металла, машиностроения, ремонта машин и оборудования, химической промышленности, агломерации угля, пищевой, легкой промышленности и других отраслей.

В результате массированных ракетных ударов украинских войск в Стаханове пострадали 462 жилых дома, 35 социальных объектов, в том числе детские сады, школы, техникумы, дома культуры и стадионы, а также инженерная инфраструктура. В городе катастрофически не хватает коммунальной техники, поэтому в первую очередь Омск передал Стаханову автокран и КДМ — универсальную комбинированную дорожную машину со сменным оборудованием и возможностью установки водяного бака. Омские предприятия собрали необходимые для этого средства — свыше 25 млн рублей — за несколько дней. На днях в город прибудет и другая коммунальная техника: комбинированная дорожная машина, автокраны, автоцистерна для воды. На погрузке в Омске уже стоит фура с доской, необходимой для ремонта кровель.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Город Стаханов — родина стахановского движения. В советские годы он был мощным промышленным центром, здесь, как и в Омске, живут люди труда и потомки донских казаков. В то же время и в Омской области немало выходцев из Донбасса и казаков-переселенцев, поэтому нас объединяют давние этнокультурные и исторические связи. Мы — одна семья, один народ, а близким по духу и крови людям нужно помогать. Мы доставили в Стаханов первые две коммунальные машины и 25-тонный кран. Техника необходима для разбора завалов — город серьёзно пострадал от обстрелов ВСУ, которые продолжаются и сейчас. На следующей неделе в Стаханов из Омска доставят стройматериалы. Омские предприятия начали изготавливать для Стаханова водопроводные трубы для восстановления системы водоснабжения. В перспективе — восстановление теплоснабжения. Важно подготовить к зиме все школы, техникумы, детские сады и медучреждения, а также объекты коммунальной инфраструктуры, — рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

С начала следующей недели со складов в Ростове-на-Дону начнется отгрузка строительных материалов — шифера, рулонной кровли, металла. Также в подшефный город передадут накопительные емкости для воды и насосные станции — еще в феврале украинские войска перебили магистральный водовод, и сегодня Стаханов страдает от нехватки воды, обеспеченность ею составляет лишь 30% от необходимого.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- С первых дней специальной военной операции «Единая Россия» очень плотно начала заниматься гуманитарной помощью и организацией гуманитарных центров на Донбассе и в Луганске. В настоящее время создано уже более 30 таких центров. Рассматриваем возможность открытия такого центра теперь уже в нашем подшефном городе Стаханов. Наша первоочередная задача — помочь стахановцам подготовиться к началу учебного года. Будем готовить гуманитарный груз, необходимый для этого. В результате бомбардировок сильно поврежден Политехнический техникум — в Омске будем встречаться с нашими ректорами и обсуждать возможные форматы помощи. Есть в повестке и вопросы развития спорта, в частности открытие в Стаханове современного спортивного клуба. Также планируем выезд сюда омских врачей для оказания жителям необходимой медицинской помощи, — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Омской области Александр Артёмов.

Основная проблема Стаханова — нехватка рабочей силы на месте. Для ее решения в нашем регионе уже приступили к формированию бригад строителей. Передовая группа из Омской области уже работает в городе. Вместе с администрацией Стаханова они оценивают ущерб, нанесенный украинскими националистами и ВСУ. На основании этих документов будет разработан план восстановления города.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- В нашем городе экономика Советского Союза начала движение вперёд настолько мощно, что это дало возможность победить в Великой Отечественной войне. Мы хотим, чтобы этот положительный пример был востребован и сегодня. Как никогда России и Донбассу необходимы рекорды и герои. Мы всегда себя считали частью России — мы единый народ, искусственно разорванный на части. Российская Федерация в течение восьми лет помогала нам выживать и бороться за существование. В данный момент идет спецоперация, освобождаются Луганская и Донецкая области. Необходимо восстанавливать разрушенные дома и сооружения. В это сложное время рядом с нами оказалась Омская область — уже сделаны первые шаги по приобретению техники и стройматериалов. Мы совместно начнем восстановительные работы социальных объектов и жилого сектора. Стаханов — русский город! Русские своих не бросают! — подчеркнул глава администрации города Стаханов Сергей Жевлаков.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Ранее первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над территориями Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, таково решение Президента России Владимира Путина. Уже более 30 российских регионов согласились помочь в восстановлении пострадавших районов Донецкой и Луганской народных республик.