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Общество28 июля 2022 22:00

В Омской области мужчина не совладал с гневом и убил домашнее животное

За жестокое убийство ему грозит до трёх лет лишения свободы
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Кошка скончалась от полученных травм

Кошка скончалась от полученных травм

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Исилькуль Омской области произошел неприятный инцидент. 47-летний мужчина жестоко убил домашнее животное. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

К полицейским обратилась 46-летняя сожительница мужчины. Она рассказала, что в фигурант был сильно пьян и убил кошку на её глазах. Сотрудники установили, что он схватил животное и ударил его головой о стену сарая. Оправдался живодер тем, что кошка хотела запрыгнуть к нему на руки.

Эксперты выяснили, что хищница скончалась из-за сильного удара и кровоизлияния в мозг.

На мужчину завели уголовное дело из-за жестокого обращения с животным. Ему грозит до трех лет тюремного срока.

В полиции отмечают, что мужчина уже был судим за кражу, оскорбление представителя власти, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

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