Омич, до смерти забивший жену на новогодних каникулах, отправился в тюрьму на 9 лет

Фото: СУ СК России по Омской области.

В Омске в законную силу вступил приговор омичу, который 6 января в течение всего дня истязал свою супругу и, в конце-концов, забил несчастную до смерти. Об этом сообщила прокуратура города.

- В суде установлено, что фигурант уголовного дела в течение дня 6 января 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения после длительного употребления спиртных напитков, в результате конфликта нанес своей супруге множество ударов руками и ногами в область головы, тела и конечностей, от которых последняя скончалась в медицинском учреждении, - говорится на официальном сайте надзорного ведомства.

Напомним эту нашумевшую историю. Семейная чета праздновала каникулы, и несколько дней супруги распивали спиртное. В роковой день, помимо выпивки, супруг потребовал приготовленной пищи. Женщина ничего не сделала, чем вызвала гнев мужа. Мужчина накинулся на близкую родственницу с кулаками, обрушил на женщину 49 ударов ногами и кулаками в область головы и шеи.

- Причину конфликта обвиняемый объяснил тем, что сожительница, пока он спал, допила бутылку водки, легла спать, а еду не приготовила и не накормила 3-летнего сына. Крики и шум ссоры слышали соседи, которые вызвали сотрудников полиции и скорую помощь, - комментируют слова обвиняемого сотрудники следственного комитета Омской области.

Соседи при этом слышали крики о помощи, вызывали полицию и скорую. В квартиру правоохранители и медики попали не сразу - сначала сама пострадавшая, будучи еще живой, отказалась от госпитализации. А после было уже поздно. Пострадавшую госпитализировали с пробитым черепом и переломанными ребрами, но спасти ее не удалось. В итоге без матери осталось двое детей: общий 3-летний сын и старшая дочь женщины.

Приговор был вынесен мужчине еще в мае. Но 36-летний истязатель тогда не согласился и посчитал, что Первомайский районный суд вынес слишком жесткий приговор. Мужчина подал апелляцию. По прошествии нескольких месяцев Омский облсуд оставил тот же приговор без изменений. В итоге абьюзера посадили на 9 лет в исправительную колонию строгого режима.

В пользу матери погибшей вынесли решение о взыскании 1 миллиона рублей в качестве морального вреда.