Омские погорельцы по Новоалександровской улице получат выплаты за утерянное имущество

Омский мэр и секретарь Омского городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Шелест рассказал, что омские погорельцы, которые 6 мая потеряли свои дома в огне по улице Новоалександровской, получат дополнительную сумму компенсации. Владельцам 20 домов, попавших в беду, уже перечислили по 25 тысяч рублей на каждого члена самьи. В скором времени их ждет другая единовременная выплата - 50 тысяч рублей.

- По поручению губернатора Омской области, социальные выплаты предоставлены всем гражданам, жилые помещения которых были утрачены в результате пожара на улице Новоалександровская, в кратчайшие сроки, - отмечает Сергей Николаевич.

Кроме того, омичам активно выплачивают компенсации на покупку или строительство нового жилья. Как сообщают в мэрии, в настоящее время 18 собственникам уже перечислено в общей сложности около 33 миллиона рублей из бюджета региона.

16 гражданам согласована сумма возмещения ущерба в размере 28 миллионов 300 тысяч рублей за счет средств АО «ТГК-11». Три собственника уже оформили сделку на приобретение жилья, три – планируют покупку квартир до 1 августа. Вопрос возможности выплаты компенсаций еще 14 гражданам будет рассмотрен на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Омска.

Ситуацию с социальными выплатами прокомментировал представитель Омского городского отделения «Единой России» Павел Юрьевич Корольков, которого Сергей Шелест назначил ответственным по линии партии:

- Вопрос с оказанием помощи пострадавшим при пожаре в Новоалександровке в «Единой России» стоит на особом контроле. Лидер городского отделения Сергей Шелест при поддержке коллег-однопартийцев добился осуществления социальных выплат в кратчайшие сроки. Особо стоит отметить работу партии в предоставлении компенсаций на покупку или строительство нового жилья. По различным причинам, часть пострадавших не могла рассчитывать на выплаты от государства. Чтобы абсолютно каждый погорелец получил компенсацию, на региональном уровне была проведена колоссальная работа, заслуживающая огромного уважения. Хочется поблагодарить коллег из областного правительства, услышавших призывы городских однопартийцев. Не стали всех причесывать под одну гребенку, к каждой отдельно взятой семье, пострадавшей при пожаре, был выработан отдельный подход, в результате чего у всех будет крыша над головой в разумные сроки.

Добавим, что компенсации получат и владельцы автомобилей, которые также пострадали во время пожара.