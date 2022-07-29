Изнасиловал брат: в Омской области к 12 годам приговорили родного брата, совратившего младшую сестру

Семья, где произошла трагедия, была неблагополучной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нововаршавского района Омской области сообщила о том, что суд вынекс приговор 19-летнему местному жителю. Он признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка. Девочке на момент преступления было 13 лет. Но самое страшное, что мужчина был пьян и в этом угаре совратил собственную родную сестру.

- Судом установлено, что в декабре 2021 года фигурант дела, находясь в жилом доме своих родственников, расположенном на территории Нововаршавского района Омской области, в состоянии алкогольного опьянения совершил изнасилование 13-летней сестры, - пояснили обстоятельства дела в надзорном органе, который всячески поддерживал обвинение в тяжком преступлении.

Об изнасиловании девочка на следующий день рассказала родителям. Те обратились в полицию и к инспектору по делам несовершеннолетних. Набедокуривший брат только частично признал свою вину в ходе суда - списывал дело на пьянку.

Несмотря на это, суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Хотя приговор еще не вступил в законную силу.

Кроме того, суд обратил внимание, что трагедии можно было бы избежать, если бы органы опеки и попечительства вовремя и в должном объеме обращали внимание на внутрисемейные дела. Как выяснилось, семья многодетная, малоимущая, детям здесь не уделяли должного внимания при воспитании.

Поэтому суд вынес также БУ «КЦСОН Нововаршавского района» постановление о недопустимости нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений. Учреждению предстоит пересмотреть свои методы работы с такими семьями.