Мир Донбассу: омские ветераны рассказали, почему важно вступать в именные батальоны региона

В Омской области объявлен набор в именные батальоны региона - «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Это соединения, которые отправятся помогать в обеспечении деятельности российской армии в Донбассе. С изъявившими желание служить в именных батальонах Омской области заключается контракт с министерством обороны сроком на шесть месяцев. Зарплата по такому договору начинается от 130 тысяч рублей в месяц. Дополнительно по решению губернатора Омской области Александра Буркова каждый житель региона, подписавший контракт с Минобороны для службы в именных батальонах, получит единовременно 100 тысяч рублей.

Омские ветераны прокомментировали идею создания батальонов «Иртыш», «Авангард» и «Омь» и рассказали, почему сейчас важно подписать контракт для сильных людей.

Алексей Мельников, председатель Омской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»:

– Важно, что омичи откликнулись и началось формирование батальонов «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Мне удалось пообщаться с людьми, которые приехали в наш город на лечение из Луганской народной республики. И я думаю, что многим стоит с ними поговорить, чтобы переоценить, переосмыслить нашу позицию. Сейчас бытует такое мнение: многие мировые державы против нас. А я думаю: а когда было по-другому? Наша задача сохранить Русский мир, Русскую цивилизацию. Я считаю, что нам необходимо сейчас закончить ту работу, которую начали наши деды в период Великой Отечественной войны по освобождению мира от фашизма.

Виктор Басаев, председатель Омской областной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»:

– Я отношусь к тому поколению, которое воспитывали фронтовики. И наблюдать ту картину, которая предстала пред нами в последние 30 лет на Украине, мне было, конечно, неприятно. Я считаю, что нельзя оставлять украинский фашизм у границ наших территорий. А само название тех подразделений, которые сейчас формируются в Омской области, «Иртыш», «Авангард» и «Омь», говорит о силе сибиряков и единстве нашей страны в поддержке российской армии и всего русского народа.

За более подробной информацией можно обратиться по короткому номеру телефона 122. Также в Омске работает пункт отбора на контрактную службу по адресу улица 8-я Марьяновская, 1-а гостиничный комплекс «Металлург». Жителям сельских районов при желании будет оказана помощь в прибытии. На месте квалифицированные специалисты окажут всю необходимую помощь в оформлении документов для поступления на службу в именной батальон Омской области.