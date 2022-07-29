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Общество29 июля 2022 7:41

Неизвестный мужчина привез в омский роддом новорожденного младенца

Он сказал врачам, что нашел его на улице
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Сейчас ребенок находится под присмотром врачей

Сейчас ребенок находится под присмотром врачей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на 28 июля в родильный дом на улице Перелета неизвестный мужчина привёз новорожденного малыша. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Всё произошло около 03:00 часов ночи. Сам омич сказал врачам, что нашел младенца на улице в поселке Солнечном, забрал и довез до ближайшего медучреждения. После этого он уехал.

Медики вызвали полицию и на место выехали сотрудники уголовного розыска, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас они ищут этого мужчину и место, где якобы был найден младенец.

Врачи осмотрели ребенка. Он оказался здоровым и его состояние оценили как удовлетворительное. Полиция разбирается в случившемся.

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