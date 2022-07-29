Неизвестный мужчина привез в омский роддом новорожденного младенца

Сейчас ребенок находится под присмотром врачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на 28 июля в родильный дом на улице Перелета неизвестный мужчина привёз новорожденного малыша. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Всё произошло около 03:00 часов ночи. Сам омич сказал врачам, что нашел младенца на улице в поселке Солнечном, забрал и довез до ближайшего медучреждения. После этого он уехал.

Медики вызвали полицию и на место выехали сотрудники уголовного розыска, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас они ищут этого мужчину и место, где якобы был найден младенец.

Врачи осмотрели ребенка. Он оказался здоровым и его состояние оценили как удовлетворительное. Полиция разбирается в случившемся.