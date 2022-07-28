Душ включен в стоимость билета: В омском аэропорту из-за ливня затопило первый этаж

Ливень затопил весь город Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 июля в Омске прошел сильный ливень, о котором сообщили в региональном ГУ МЧС России. Стихия затопила улицы и устроила потом в омском аэропорту. Очевидцы делятся кадрами в социальных сетях.

На первом этаже городского аэропорта буквально льёт с потолка. Видео появилось в группе «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях шутят - душ включен в стоимость билета.

А вот на улице Манякина в Октябрьском округе проезжая часть стала рекой. Складывается ощущение, что машины не едут, а плывут. Такая же ситуация произошла и на проспекте Комарова.

Омичи отмечают, что это явление не редкое для улиц. После дождей их часто затапливает и ездить становится просто опасно. Город встал в одну сплошную пробку, а вода на дорогах уже сравнялась с бордюрами.

Прогноз погоды на ближайшие часы неутешительный. Синоптики не прогнозируют прекращение осадков.