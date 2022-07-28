Шаг к экологическому благополучию: сотрудники Омского НПЗ приняли участие в озеленении города

Акция продолжила ряд экологических мероприятий предприятия по созданию зелёного пояса Омска. Сотрудники ОНПЗ и дочерних предприятий высадили полтысячи молодых берез в Советском округе. К исходу 2022 года в Омске при содействии ОНПЗ появится здесь появится еще более 800 саженцев.

«Экологические преобразования не ограничиваются территорией предприятия. На протяжении многих лет ОНПЗ поддерживает проекты по благоустройству и озеленению города. Очередная высадка зеленых насаждений — еще один шаг к экологическому благополучию нашего города», — отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

В акции по озеленению города поучаствовали сотрудники ОНПЗ и дочерних организаций. Чтобы гарантировать приживаемость саженцев, предприятие обеспечит уход и полив берёз. Проведение подобных акций — одна из важных составляющих природоохранной деятельности ОНПЗ.

Напомним, что весной 2022 года при поддержке омского нефтеперерабатывающего завода состоялось масштабное озеленение территории городских учебных и дошкольных учреждений. Общественники из «Экологического центра» благодаря предприятию смогли высадить более 300 деревьев и кустарников в этих зонах.

«Никто, кроме омичей, не сделает город чище и зеленее. В этом году мы планируем высадить несколько тысяч деревьев. Отрадно, что в решение задач по озеленению Омска сегодня активно включаются промышленные предприятия. Омский НПЗ в этом плане является примером ответственного отношения к делу и окружающей среде», — подчеркнул мэр города Сергей Шелест.

Омское предприятие «Газпром нефти» ежегодно принимает участие в федеральных экологических акциях и реализует собственные идеи для создания здоровой экологической среды в столице Прииртышья.