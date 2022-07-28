100 лет спустя: китайские львы Ши-Цзы вернулись на историческое место в Омске

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

28 июля в Омске состоялось историческое событие – на крыльцо здания, где сейчас находится Омский музей просвещения, вернулись скульптуры китайских львов Ши-Цзы. Это произошло спустя более чем 100 лет. Событие приурочено к 200-летию Омской области и 145-летию Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Из предыстории - Западно-Сибирский отдел Императорского русского географического общества (ЗСОИРГО) был учреждён в 1877 году, тогда же по проекту архитектора Хворинова было построено здание для ЗСОИРГО, в котором расположился музей отдела. Именно поэтому улица получила название Музейная. В 1896 году у входа в здание музея были поставлены скульптурные изображения львов Ши-Цзы. Эти уникальные исторические памятники были переданы в дар музею Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества консулом российского консулата в Чугучаке (Китай), надворным советником Борнеманом в 1895 года. Скульптуры украшали вход в здание музея ЗСОИРГО вплоть до революции. А затем «предметы роскоши» демонтировали: претили львы аскетичному советскому мышлению.

В год 200-летия Омской области и 145-летия Омского отделения РГО копии китайских львов было решено вернуть на историческое место. Изготовление и установка скульптур также стала возможной благодаря благотворительной помощи омичей и ряда омских предприятий.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

– Горожане любили делать памятные снимки, и тому подтверждение масса фотографий в омских архивах. И сегодня львы Ши-Цзы снова вернулись на Музейную, пусть и в виде точных копий. Уверен, что львы Ши-Цзы станут новой достопримечательностью города, будут привлекать горожан и туристов, – отметила на торжественном открытии заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Создал филигранные копии оригинальных скульптур член Омского отделения Союза Художников России Михаил Минин. На работу у него ушло несколько месяцев. Скульптор не только изготовил двух львов Ши-Цзы, но и восстановил элементы, которые были утрачены за многие годы.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Руководитель Омского музея просвещения Игорь Скандаков рассказал о символике скульптур. Они обычно располагаются парой, по обеим сторонам у входа в здание: по правую руку располагается лев, по левую – львица. Лев придерживает лапой шар или жемчужину, которые символизируют буддийское знание, львица изображается придерживающей лапой львенка. По количеству завитков на гриве можно судить о величине храма или знатности хозяина дома. Потерев жемчужину под лапой льва, можно загадать желание.