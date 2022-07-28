В Омске стартовало народное голосование региональной премии «Народный герой»

Голосование будет длиться до 31 августа. Фото: Официальный сайт региональной премии «Народный герой»

В Омске 28 июля началось народное голосование четвёртой региональной премии «Народный герой». Его цель в том, чтобы наградить и отметить омичей, чей вклад изменяет жизнь людей и региона. В этом году заявки на участие подали 250 человек.

– Из общего количества заявок 216 в итоге были одобрены. После этого экспертный совет, который возглавляет губернатор Омской области Александр Бурков, отобрал по пять наиболее достойных участников в каждой из 11 номинаций, — рассказал руководитель оргкомитета премии Максим Концедалов.

В итоге были отобраны 55 номинантов, в числе которых врачи, благотворители, дети, учителя и ученые. Победителей премии выберут в следующих 11 номинациях: «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Интеллект», «Патриотизм», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант» и «Юность». Определить лауреатов предлагают самим омичам.

- С высоким уровнем требования я отнеслась к номинациям «Инновация» и «Интеллект». Нужно помнить, что мы выбираем народного героя и мои оценочные критерии были связаны с профессиональным вкладом в этих направлениях. Здесь я была самым требовательным и дотошным экспертом. Также, никого не оставит равнодушным номинация «Благотворительность», потому что здесь самые отзывчивые люди, - рассказывает депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Оксана Фадина.

Проголосовать за понравившегося номинанта можно до 31 августа на сайте омск.народныйгерой.рф. Отправить свой голос можно по телефону +7 929 361–51–23 на WhatsApp или по СМС. В сообщении нужно указать порядковый номер участника.

Торжественная церемония награждения победителей пройдёт 4 сентября в Концертном зале Омской филармонии. Лауреаты получат ценные подарки и народное признание.