В августе в Омске планируется полноценный запуск приложения по спасению детей «Заступник»

Ребенок может нажать тревожную кнопку, если заблудился, начался пожар, или ему стало плохо на летнем солнцепеке. На сигнал отреагируют службы экстренной помощи и родители.

Подходит к завершению разработка мобильного приложения для спасения и оказания экстренной помощи детям в Омске - «Заступник». Информация о разработке приложения была презентована 1 июня в Штабе общественной поддержки «Единой России». Кураторами проекта в Омской области выбраны депутат Омского городского Совета Инна Гомолко и президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев. Омская область выбрана первым регионом, в котором планируют апробировать новое приложение «Заступник».

- С появлением приложения «Заступник» на платформе Аndroid все родители нашего региона смогут установить его себе на смартфон. Важно, что не только родители получат сигнал, если ребенок попал в критическую ситуацию, но и экстренные службы: скорая помощь, МЧС, полиция и другие. Наш регион стал пилотным в тестировании этого приложения. Именно мы сегодня вместе с разработчиками отслеживаем все возможные нюансы, налаживаем процессы. Все для того, чтобы оно работало быстро и оперативно, так как иначе, в ситуации, когда ребенок может находиться в опасности, действовать нельзя, - рассказала Инна Гомолко.

Сегодня кураторы сообщили, что приложение станет доступным в Google play уже в августе.

- Все мы хотим, чтобы наши дети всегда были в безопасности. В августе для этих целей на территории Омской области будет запущено приложение «Заступник». Принцип действия прост: устанавливаете программу на смартфон свой и ребенка, настраиваете, добавляете круг доверенных лиц, тех, кто сможет помочь. Ребенок в чрезвычайной ситуации с помощью приложения может подать сигнал – нажать тревожную кнопку, а родители, правоохранительные органы и доверенные лица смогут вовремя среагировать и предотвратить трагедию или несчастный случай, так как, мгновенно придет уведомление на их устройство, - добавил Юрий Иванищев.

Отметим, что это будет первое отечественное приложение в области безопасности детей, которое можно назвать прорывом. Разработчики обещают расширять возможности «Заступника» и постоянно его развивать.