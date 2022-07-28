В Омской области зажжён огонь XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков 27 июля дал официальный старт XIII турниру национального масштаба с международным составом участников в рамках нацпроекта «Демография». Соревнования будут проходить по 30 июля включительно. В Играх 2022 года участвуют спортсмены 44 регионов Российской Федерации и впервые двух регионов Республики Беларусь - Брестской и Минской областей - всего 1200 участников. На Соборной площади состоялось театрализованное представление, его продолжили парад штандартов и флагов регионов, представление команд участников, Гимн Всероссийских сельских игр. Кульминацией торжества стало зажжение символического огня XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр.

- У нас спортивный регион, единственный в стране, где уже более полувека продолжается традиция ежегодных зимних и летних областных сельских спартакиад. Мы ее не прерывали даже в самые непростые времена, как бы ни было сложно с бюджетом. За право представлять свой район в финальных соревнованиях борются в общей сложности более 80 тысяч сельчан. Итоговым состязаниям у нас всегда предшествует большая работа по обновлению спортивной инфраструктуры в районах области. Вы сможете оценить модернизированную нами базу в поселке Ростовка, где совсем недавно прошел финал нашей летней спартакиады, - заверил Бурков.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Всероссийские сельские летние спортивные игры впервые проводятся за Уралом. Омская область - первый регион Сибири, принимающий летний турнир. Ранее регион дважды принимал зимние соревнования, но летние сельские спортивные игры - впервые. На выбор Омской области в качестве хозяйки Игр повлияли опыт проведения масштабных спортивных мероприятий, развитие сельского спорта в регионе, наличие спортивной базы и судейского корпуса.

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что XIII Всероссийские сельские летние спортивные игры пройдут на самом высоком уровне.

- Неспроста эти Игры проводятся в Омской области, я знаю, какие прекрасные здесь проходят ежегодные сельские спортивные праздники - «Королев спорта», в которых участвуют сотни спортсменов со всех районов области. Я не сомневаюсь, что и Всероссийские сельские игры будут организованы прекрасно. Очень рад, что здесь собрались и спортсмены- профессионалы, и спортсмены-любители. Это, действительно, прекрасные игры, которые говорят о том, что массовый спорт в России жив, есть множество жителей села, которые получают огромное удовольствие от участия в таких состязаниях. Уверен, что на этих соревнованиях будет дружеская обстановка и настоящая спортивная атмосфера, - отметил Александр Жуков.

В программе Игр 15 видов состязаний, в том числе три специализированных – соревнования дояров, косарей и механизаторов, которые являются обязательными для всех команд.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов в свою очередь поблагодарил руководство Омской области за организацию такого большого спортивного события, сохранение традиций поддержки массового спортивного движения в сельской местности. Он также поздравил от имени Министра спорта РФ Олега Матыцина всех участников спортивного праздника пожелав получить в Омской области самые лучшие эмоции и общение.

Праздник продолжила эстрадная программа «Дискотека 90-х», в которой выступили перед омичами и гостями города Татьяна Овсиенко, группа «Белый Орёл», Кай Метов, Александр Айвазов.