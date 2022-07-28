Александр Жуков: в России реализуется план по организации комплексных соревнований и новых первенств, в том числе для омских спортсменов

Омские спортсмены-международники лишены возможности состязаться с соперниками на мировом уровне. Сборные страны по большинству видов спорта в ближайшее время пропустят главные старты. Станет ли эта ситуация тормозом отечественного спорта высоких достижений или, напротив, мотиватором для масштабной подготовки олимпийского резерва внутри страны? Об этом шёл диалог на очередном заседании круглого стола в Штабе общественной поддержки.

По словам спортивных чиновников в условиях санкционных ограничений Министерство спорта РФ делает ставку на дополнительные старты внутри страны. Так, например, календарь первенства России по биатлону включает 9 этапов, по художественной гимнастике – 6.

- Сейчас выходит с таким же предложением федерация лёгкой атлетики. В стадии подготовки Российско-китайские игры по зимним видам спорта. Приедут и отдельные участники, и команды из разных стран. Тем самым мы обеспечиваем нашим ребятам соревновательную практику, - прокомментировал заместитель Министра спорта РФ Алексей Морозов.

Кроме того, для насыщения соревновательного графика представительными стартами, заключены договоры на проведение турниров с партнёрами по БРИКС, ШОС, СНГ, Южной Америки. Разработан и уже реализуется план по организации комплексных соревнований и учреждению новых первенств. Одно из них завершилось буквально несколько дней назад в Казани. Там омский пловец Мартин Малютин завоевал золото финала Кубка России в рамках первых в истории международных комплексных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы».

- Для каждого спортсмена важно, чтобы соревнования в его графике были в любом случае, чтобы нам было к чему готовиться. Конечно, сегодня мне грустно смотреть Чемпионат мира или Чемпионат Европы по телевизору, мы никогда не пропускали эти первенства. Но раз вокруг российского спорта сложилась такая нездоровая обстановка, значит, будем продолжать тренироваться и показывать высокие результаты на всероссийских турнирах и кубках «Содружества». Время всё расставит по местам, - считает многократный призёр Чемпионатов Мира и Европы, мастер спорта международного класса Мартин Малютин.

Участники круглого стола единодушны во мнении: вынужденная изоляция - это возможность обратить внимание на спорт внутри страны, оценить ресурсы, активизировать внедрение инноваций и укрепить материально-техническую базу. Один из приоритетов – возрождение лучших традиций массового спорта и популяризация неолимпийских видов.

- Российские соревнования будут проводиться даже в большем масштабе, чем раньше. Взять хотя бы сельские спортивные игры в Омске. Я 5-6 лет назад был на «Королеве спорта» и был поражен количеством участников, подготовкой, числом болельщиков. Такие соревнования проводятся не только в Омской области, но и во многих регионах страны. Они не зависят от МОК или кого-то еще. Это, действительно, настоящий массовый спорт. Это основа всего, - считает Почетный президент Российского Олимпийского комитета Александр Жуков.

Участники встречи поддержали предложение подготовить и провести комплексные соревнования, куда смогут приехать спортсмены из дружественных стран, чтобы посоревноваться с сильнейшими атлетами, а также обратить особое внимание на подготовку тренеров и финансовое поощрение спортсменов-победителей всероссийских турниров.