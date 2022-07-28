В Омске появились тигровые комары, переносящие туляремию и сибирскую язву

Фото: Михаила Гриценко

В Омске были замечены необычные для сибирского региона комары. Крупные насекомые коричневого цвета в черную полоску насторожили омича Михаила Гриценко, который выставил фото в группу во Вконтакте.

- Что за комар такой нарядный? Наш или забугорный какой-то залетел? Полосатый весь такой. То чёрные комары, сейчас вот этот товарищ разноцветный попался, - пишет автор поста.

Оказалось, этот залетный действительно гость в Омской области. «Тигровый» комар – именно так его распознали в региональном управлении Роспотребнадзора.В основном он обитает в местах с обильной растительностью и жарким влажным климатом: в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии.

То, что он появился в холодной Сибири, специалисты объясняют потеплением климата. Попасть сюда он мог с импортными товарами. Но буквально недавно этот вид был замечен в Алтайском крае.

- Данный вид более агрессивен в сравнение с привычным для всех видом Culex, так как «кусает» вне зависимости от времени суток. Он является переносчиком более 30 заболеваний таких, как лихорадка денге, лихорадка чикунгунья или вируса Зика, - сообщают в управлении.

Правда, в омском регионе эти заболевания непопулярны, поэтому при укусе этого комара заразиться будет сложно. Зато вот туляремией или сибирской язвой – вероятность выше.