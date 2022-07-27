Zа мир в Донбассе. Что ты можешь для этого сделать?

Инструкция для омичей, которые желают принять участие в обеспечении деятельности вооруженных сил РФ в Донбассе, но не знают, как это сделать. Мы подробно рассказываем, какая помощь требуется и сколько денег это принесет.

В Омской области началось формирование именных батальонов - «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Это соединения, которые отправятся от региона помогать в обеспечении деятельности российской армии в Донбассе.

Людей, имеющих тыловые специальности и соответствующие навыки. Специалистов, которые, например, способны чинить технику, заниматься снабжением, заведовать складом, оказывать первую медицинскую помощь, делать перевязки и иные несложные процедуры. В первую очередь, востребованы автомеханики, экспедиторы, логисты, коптеры, завхозы и средний медицинский персонал.

Именные батальоны из Омской области будут состоять из трех соединений: ремонтной роты, роты материального обеспечения и медицинского подразделения (работа в лечебных учреждениях на территории).

Возможность защищать свое Отечество в именном батальоне Омской области и дать отпор нацизму - бесценно. Но это работа еще и хорошо оплачивается. Заключается контракт с министерством обороны России, что гарантирует получение всех выплат. Во время нахождения в пункте сбора на территории России (10-20 дней) платят около 40-50 тыс. рублей в месяц и обеспечивают всем необходимым. Далее после выезда на территорию Донецкой и Луганской народных республик по контракту с Минобороны РФ зарплата составляет минимум 130 тыс. рублей. За три месяца нахождения на освобожденных территориях Донбасса можно заработать примерно 400 тыс. рублей. Деньги поступают ежемесячно на карточку.

Кроме того, по решению губернатора Омской области Александра Буркова на депозитный счет омича, подписавшего контракт и отправившегося служить в именном батальоне региона, поступает единовременно еще 100 тыс. рублей. Снять эти деньги может сам контрактник или его доверенное лицо через три месяца после подписания контракта. Доверенное лицо можно выбрать на месте при заключении соглашения с министерством обороны России.

Контракт заключается на шесть месяцев. Участник восстановления мирной жизни на территории Донецкой и Луганской народных республик получает статус ветерана боевых действий. Данная категория имеет ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32 %, налоговые льготы на транспорт, имущество и землю, скидку в 50 % при оплате коммунальных платежей, бесплатный проезд и отпуск без сохранения заработной платы на срок до 35 дней в году. Традиционно ветеранам боевых действий предоставляются путевки для реабилитации и отдыха, лечение в учреждениях Минобороны РФ и поступление для детей военнослужащего в вузы на бюджетные места. Если отказаться от части льгот, то ежемесячная выплата будет еще выше.

За более подробной информацией можно обратиться по короткому номеру телефона 122. Также в Омске работает пункт отбора на контрактную службу по адресу улица 8-я Марьяновская, 1-а гостиничный комплекс «Металлург». Жителям сельских районов при желании будет оказана помощь в прибытии. На месте квалифицированные специалисты окажут всю необходимую помощь в оформлении документов для поступления на службу в именной батальон Омской области.

Восстановление мирной жизни в Донбассе - почетная и хорошо оплачиваемая работа. Жители Омской области обладают всем необходимым, чтобы доказать - мы Za мир и своих не бросаем!