Сотрудники омского Роспотребнадзора объявили о возобновлении масочного режима

Теперь сотрудники ведомства будут обязаны носить маски Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Роспотребнадзора по Омской области приняли решение о внутреннем масочном режиме. Теперь сотрудники ведомства обязаны носить маски в местах общего пользования, например, кабинетах и коридорах, а также при проведении совещаний и других мероприятий с очным участием.

- Управление Роспотребнадзора по Омской области рекомендует усилить меры профилактики условиях роста числа выявленных случаев COVID-19 и предприятиям Омска и Омской области, — написали на официальном сайте.

Решение не касается жителей Омской области, поскольку вернуть обязательный масочный режим может только губернатор. Напомним, что федеральный Роспотребнадзор потребовал возобновить работы оперштабов и активизировать вакцинацию в регионах. В Омской области пока приняли решение не проводить следующее заседание оперштаба до конца лета.