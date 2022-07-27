В Омске 55-летний мужчина из-за ревности убил знакомого возлюбленной

За убийство мужчине грозит тюремный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного комитета России по Омской области завели уголовное дело на 55-летнего мужчину. Он обвиняется в убийстве 42-летнего сотрудника ТЭЦ-5.

Известно, что 24 июля потерпевший вышел после рабочей смены на улицу. Злоумышленник поджидал его около проходной. Мужчины имели близкие отношения с 61-летней женщиной, и поэтому у одного из них произошла ревность.

Во время конфликта нападавший нанес погибшему более восьми ударов ножом. После преступления он уехал на своем автомобиле. Тело убитого нашли около 21:00 вечера, а рядом матерчатые перчатки со следами крови и нож.

На данный момент следователи опросили 80 человек, среди которых были коллеги, друзья и знакомые погибшего. Расследование продолжается. Подозреваемого планируют отправить под арест.