Раздел имущества при разводе: рациональный подход

Согласно статистике с января по май 2021 года количество разводов в России выросло на 40% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). Впрочем, данная статистика может быть следствием вполне объяснимой причины: россияне откладывали бракоразводные процессы из-за пандемии. Как только ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы, в них поспешили как желающие заключить брак, так и желающие его расторгнуть.

Как правило, развод – событие эмоциональное. Разойтись без лишних эмоций и разделить имущество в соответствии с законодательством поможет нотариус.

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации все, что приобретено супругами в браке в результате возмездных сделок, является их совместной собственностью. Это недвижимость, транспорт, мебель, техника и другие предметы быта, финансовые активы, включая вклады и ценные бумаги. К общему имуществу супругов относятся также доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, иные денежные выплаты, за исключением выплат целевого назначения.

При расторжении брака личное имущество супругов разделу не подлежит. Оно остается в единоличной собственности бывшего супруга, если он получил его на безвозмездной основе: в дар, по наследству или вследствие приватизации; если супруг приобрёл имущество и, в случае ипотеки, полностью погасил долг до заключения брака; если это указано в брачном договоре.

После расторжения брака во владении каждого из супругов также останутся личные вещи, интеллектуальная собственность и выплаты целевого назначения.

Отдельно стоит отметить, что суд может признать имущество личной собственностью, если оно было нажито уже в период раздельного проживания супругов.

Разделить имущество можно как в судебном порядке, так и во внесудебном – обратившись к нотариусу по этому вопросу. Нотариус подготовит проект соглашения о разделе совместно нажитого имущества с учетом интересов каждого из супругов, установит волеизъявление сторон, разъяснит сторонам правовую суть сделки. И только после этого соглашение будет нотариально удостоверено.

Если договориться с бывшим супругом не удается, то все-таки придется обратиться в суд. Впрочем, даже во время судебного разбирательства его участники могут достичь компромисса и попросить отложить рассмотрение иска для составления договора, с которым они обращаются к нотариусу за его удостоверением. И уже после этого представляют в суд нотариально удостоверенное соглашение о разделе имущества бывших супругов.

Если в браке была оформлена ипотека, долг по которой на период развода еще не погашен, раздел ипотечного жилья без согласия банка недопустим.

При такой ситуации возможны следующие варианты, а именно: можно совместно пользоваться недвижимостью до выплаты кредита; один из супругов может передать свою долю в имуществе с переходом кредитных обязательств другому супругу, в конце концов, можно продать имущество третьим лицам и за счет вырученных средств погасить долг.

При разводе супруги сами вправе решить, за кем остается недвижимость, и кто продолжит выплачивать долг, заключив нотариально удостоверенное соглашение. Если бесспорного решения нет – придется обратиться в суд. Также в судебном порядке делятся другие долговые обязательства супругов, возникшие в браке, помимо ипотечных, так как такие споры затрагивают интересы кредиторов, а значит третьих лиц.

Резюмируя вышесказанное, практически любой вопрос супруги могут решить во внесудебном порядке, придя к разумным компромиссам, обратившись к нотариусу и заключив соглашение о разделе совместно нажитого имущества.

Зеновьев Роман Владимирович помощник нотариуса