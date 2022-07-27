Виновником 9-тикратного превышения ПДК хлорида водорода оказался омский завод семьи депутата Госдумы Антропенко

24 июня ПДК хлорида водорода был превышен в 9,6 раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку «Омского электромеханического завода». Прокуратура огласила итоги, которые были подведены в результате этой проверки.

Напомним, 24 июня в Кировском округе были зафиксированы недопустимые превышения ПДК хлорида водорода в 9,6 раз. Ещё изначально виновником определили именно этот завод. Оставалось лишь подтвердить всё фактами.

В результате проверки на предприятии выявили целый ряд нарушений, в том числе несоблюдение режима НМУ. РПН насчитал на предприятии 2.08 ПДК хлорида водорода. Также в выбросах одного из источников обнаружили неучтенный хлорид водорода.

В итоге, завод получил предписание, а ответственных должностных лиц вызвали в Росприроднадзор для составления административных протоколов. За несоблюдение экологических требований, сокрытие экологической информации, нарушение правил охраны воздуха и непостановки на государственный учет им грозят штрафы. Должностным лицам до 20 тысяч рублей, а юридическим до 100 тысяч рублей.

Напомним, Омский электромеханический завод занимается производством металлоконструкций и опор ЛЭП, а также имеет ванну горячего цинкования для защиты от ржавчины металла. Производство опосредованно принадлежит семье Владимира и Александра Антропенко.

Любопытно, что нарушения на предприятии были обнаружены именно во время раскола внутреннего руководящего менеджмента, который сейчас происходит на заводе.