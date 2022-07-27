На асфальтирование частного сектора и придомовых территорий Омска потратят 50 млн рублей

В дождливую погоду пешеходы здесь утопают в лужах и грязи, а автомобили круглогодично не могут проехать по разрушенной грунтовой дороге. Но в этом году участок в границах улиц 3-й Енисейской и 3-й Островской изменился.

- Совместно с дорожной службой ДЭУ Кировского округа подготовили участок, выровняли его, произвели отсыпку щебнем, расклинцевали гранулятом и заасфальтировали. Когда зашли на объект - выяснилось, что объемы работ необходимо увеличить, - рассказывает начальник управления городского хозяйства Владимир Трушин.

Вместо заложенных 1355 кв.м асфальт уложили на 3456 кв.м. Теперь для местных жителей, да и всех горожан проезд здесь будет комфортным.

К слову, в этом году на ремонт межквартальных проездов отложено 50 мле рублей. Эти деньги пойдут на работы на 122 объектах. Программа благоустройства финансируется спецпроектами «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» и «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки».

Сейчас новое покрытие уже появилось на 53 проездах. Сами жители инициируют ремонты своих территорий, обращаясь к городским активистам и депутатам.

- Поселок Островка – большой микрорайон индивидуальной жилой застройки на Левобережье. Здесь расположено несколько сот частных домовладений, в которых проживает более тысячи человек. Поселок находится достаточно близко к центральным магистралям. Однако своих дорог с твердым покрытием здесь всегда не хватало, – прокомментировал сопредседатель общественного движения «Мой Омск» Андрей Чаплак. - Я много раз общался на эту тему с жителями, сам живу неподалеку. Знаю, с какими трудностями они сталкивались в межсезонье или в дождливую погоду. Люди шли до остановки общественного транспорта по грязи. Автомобильному транспорту, в том числе экстренным службам, здесь очень сложно было проехать. Впервые в истории проблема дорожной инфраструктуры поселка Островка начала решаться. Проложено асфальтовое покрытие от улиц Островских до улицы Енисейской.

Асфальта здесь не было никогда! А теперь - полноценная двухполосная дорога. Это позволит транспорту беспрепятственно выезжать к метромосту. А пешеходам могут ходить до автобусной остановки по асфальту, а не по глине, как было раньше. Здорово, что новая проезжая часть проходит рядом с лестничным спуском, который весной этого года по просьбам жителей был восстановлен силами общественного движения «Мой Омск».